В Баку снова запустят трамваи?

В 2019-2022 годах в Азербайджане планируется исследовать и подготовить предложения по развитию имеющейся транспортной инфраструктуры, а также увеличению количества видов внутригородского общественного транспорта, возможностей и экономической эффективности трамваев, каботажного пассажирского и грузового судоходства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это запланировано в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".

Исполнителем основных работ по утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий.

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