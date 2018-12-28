В Баку снова запустят трамваи?
28 декабря 2018 11:40 825
В 2019-2022 годах в Азербайджане планируется исследовать и подготовить предложения по развитию имеющейся транспортной инфраструктуры, а также увеличению количества видов внутригородского общественного транспорта, возможностей и экономической эффективности трамваев, каботажного пассажирского и грузового судоходства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, это запланировано в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы".
Исполнителем основных работ по утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий.
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