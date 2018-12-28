Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО
28 декабря 2018 11:57 113
28 декабря вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте:
- SOCAR экспортирует в Турцию около 4,400 тонн полипропилена,
- Азербайджанские спортсмены завоевали более 750 медалей в 2018 году,
- Баку входит в Топ-3 города СНГ для новогодних путешествий,
- Новая морская платформа введена в эксплуатацию на Каспии т.д.
AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az
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