Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

28 декабря 2018 11:57

28 декабря вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте:

  • SOCAR экспортирует в Турцию около 4,400 тонн полипропилена,
  • Азербайджанские спортсмены завоевали более 750 медалей в 2018 году,
  • Баку входит в Топ-3 города СНГ для новогодних путешествий,
  • Новая морская платформа введена в эксплуатацию на Каспии т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az

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