Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews - ФОТО

28 декабря вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте:

SOCAR экспортирует в Турцию около 4,400 тонн полипропилена,

Азербайджанские спортсмены завоевали более 750 медалей в 2018 году,

Баку входит в Топ-3 города СНГ для новогодних путешествий,

Новая морская платформа введена в эксплуатацию на Каспии т.д.

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