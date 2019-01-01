Путешествуя по Азербайджану: удивительный Шамкир - ВИДЕО

1 января 2019 07:50

Шамкир - один из быстро разрастающихся городов Азербайджана. Еще недавно это был небольшой провинциальный городок, а сегодня - современный город. Те, кто бывал в Шамкире в последние годы, поражаются тому, насколько он изменился.

Нажмите на видео для просмотра:
Путешествуя по Азербайджану: Баку-Шамкир

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az