Путешествуя по Азербайджану: удивительный Шамкир - ВИДЕО

Шамкир - один из быстро разрастающихся городов Азербайджана. Еще недавно это был небольшой провинциальный городок, а сегодня - современный город. Те, кто бывал в Шамкире в последние годы, поражаются тому, насколько он изменился.

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