Гусар – северные ворота Азербайджана - ВИДЕО
1 января 2019 14:56 276
Гусар - это северные ворота Азербайджана. Это край заоблачных вершин, хрустальных горных водопадов и густых лесов. Природа здесь особенная и потому так манит туристов и путешественников. Сам город Гусар, уютно расположившийся среди зеленых склонов, всегда готов встречать гостей. Благо для этого и в городе, и в районе в целом созданы все условия.
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