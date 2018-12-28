Три азербайджанских депутата получили новые должности
28 декабря 2018 13:33 316
Три депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана получили новые должности, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Вопрос об этом отражен в изменениях к решению парламента "Об избрании руководителей межпарламентских рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана".
Так, на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция была предложена кандидатура Джаваншира Фейзиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия - Ханлара Фатиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия - Сахибы Гафаровой.
Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании и приняты.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:03 1
Какой будет погода завтра
11:40 1 898
В Баку снова запустят трамваи?
-
27 Дек. 20:55 10 378
-
27 Дек. 16:28 9 181
-
27 Дек. 15:52 6 263
-
27 Дек. 18:35 5 884
-
27 Дек. 21:37 5 682