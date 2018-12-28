Три азербайджанских депутата получили новые должности

28 декабря 2018 13:33

Три депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана получили новые должности, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Вопрос об этом отражен в изменениях к решению парламента "Об избрании руководителей межпарламентских рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана".

Так, на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция была предложена кандидатура Джаваншира Фейзиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия - Ханлара Фатиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия - Сахибы Гафаровой.

Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании и приняты.

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