Азербайджан вводит новый штраф - ДО 1000 AZN

В Азербайджане лица, не представившие краткую таможенную декларацию, будут штрафоваться. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это отражено в изменении, предлагаемом к Кодексу об административных правонарушениях, которое обсуждалось в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Изменение предусматривает представление в электронной форме краткой декларации до поставки товаров на таможенную территорию.

По предлагаемому изменению, в случаях, определенных Таможенным кодексом, за непредставление краткой декларации должностные лица будут оштрафованы на сумму 1000 манатов, юридические - на 500 манатов.

После голосования изменения были приняты.