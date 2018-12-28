Азербайджан вводит новый штраф - ДО 1000 AZN
28 декабря 2018 13:52 523
В Азербайджане лица, не представившие краткую таможенную декларацию, будут штрафоваться. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Это отражено в изменении, предлагаемом к Кодексу об административных правонарушениях, которое обсуждалось в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Изменение предусматривает представление в электронной форме краткой декларации до поставки товаров на таможенную территорию.
По предлагаемому изменению, в случаях, определенных Таможенным кодексом, за непредставление краткой декларации должностные лица будут оштрафованы на сумму 1000 манатов, юридические - на 500 манатов.
После голосования изменения были приняты.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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