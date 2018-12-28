CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представила ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанские фильмы

1) Kəklikotu - Джафар Ахундзаде, Вугар Исмаилзаде

2) Bir xalanın sirri - Эмиль Гулиев

3) Fəlakət - Эмиль Гулиев

4) Məşhur Qəlin - Рафаэль Багиров

5) Qaynana - Орхан Агазаде

Зарубежные фильмы

1) Yol arkadaşım - Бедран Гёзель

2) Deliha 2 - Гюпсе Озай

3) Монстры на каникулах 3: Море зовёт - Геннди Тартаковски

4) Мстители: Война бесконечности - Джо Руссо, Энтони Руссо

5) Cici Babam - Мэлтэм Бозофлу

CinemaPlus - это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве.

Концепция Platinum Movie Suites предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.

Кроме этого, CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos. Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

CinemaPlus, единственная сеть кинотеатров, которая инвестирует в развитие отечественного дубляжа и ежедневно уделяет этим фильмам по несколько сеансов. Дубляж делается со стороны профессионалов, на студии Cinemazadeh.

В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 9 кинотеатров, 41 экран и 4001 посадочных мест.

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