CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года
Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представила ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Азербайджанские фильмы
1) Kəklikotu - Джафар Ахундзаде, Вугар Исмаилзаде
2) Bir xalanın sirri - Эмиль Гулиев
3) Fəlakət - Эмиль Гулиев
4) Məşhur Qəlin - Рафаэль Багиров
5) Qaynana - Орхан Агазаде
Зарубежные фильмы
1) Yol arkadaşım - Бедран Гёзель
2) Deliha 2 - Гюпсе Озай
3) Монстры на каникулах 3: Море зовёт - Геннди Тартаковски
4) Мстители: Война бесконечности - Джо Руссо, Энтони Руссо
5) Cici Babam - Мэлтэм Бозофлу
CinemaPlus - это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве.
Концепция Platinum Movie Suites предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.
Кроме этого, CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos. Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.
CinemaPlus, единственная сеть кинотеатров, которая инвестирует в развитие отечественного дубляжа и ежедневно уделяет этим фильмам по несколько сеансов. Дубляж делается со стороны профессионалов, на студии Cinemazadeh.
В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 9 кинотеатров, 41 экран и 4001 посадочных мест.
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