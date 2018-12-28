В Азербайджане судебные процессы станут доступны онлайн
В Азербайджане судебные процессы можно будет наблюдать в режиме онлайн, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Это предусматривает изменение в Гражданско-процессуальный кодекс, который обсуждался в пятницу на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно изменению, лица, проходящие по делу, на открытом судебном заседании имеют право регистрировать его ход в письменной форме или используя с разрешения суда компьютер.
Запись на звукозаписывающие устройства, а также кино- и фотосъемка, видеозапись, прямой эфир, в том числе с использованием средств мобильной связи, допускаются с разрешения суда и с учетом мнения лиц, проходящих по делу. Эти действия не должны мешать нормальному ходу судебного разбирательства и могут быть ограничены по времени.
Кроме того, в изменении указано, что аудио- и видеозапись и запись другими техническими средствами судебного заседания и возможность наблюдения в режиме онлайн, а также участие в заседании участников процесса посредством технических средств без явки на заседание обеспечивается информационной системой "электронный суд".
После голосования изменение было принято.
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