Разговор с профессионалом: Видеограф Гусейн Гарибов о пути к успеху и популярности - ВИДЕО - ФОТО

Популярный видеограф Гусейн Гарибов, славу которому принесла работа с известными компаниями, звездами и блогерами, занимается своим любимым делом, и поэтому считает себя успешным человеком.

В 18 лет он переехал из Москвы в Баку. Получал заочное экономическое образование в Москве, а здесь в Баку устроился на работу в телеканале "Мир".

Как сообщил в беседе с Day.Az Гусейн, профессия экономиста его не привлекала, но по настоянию родителей он все же получил диплом.

"Мне всегда нравилось снимать, но родители говорили, что нужно получить образование экономиста. Поэтому я учился, но понимал, что мне не интересна эта сфера. На телевидении я работал монтажером передач. Спустя год меня повысили - я стал главным монтажером. Параллельно с работой я снимал и для себя".

Накопив деньги, Гусейн купил свою первую камеру. Все окружение к его увлечению не относилось серьезно, и сам он не планировал когда-то сделать свое хобби основным источником дохода.

"Это длилось определенное время, пока у меня не появился первый клиент. Меня попросили снять детский ролик, что я и сделал, но денег за работу не взял, так как понимал, что мне будут нужны рекомендации".

Гусейн считает, что у человека может быть классное портфолио, но если нет рекомендаций, отзывов клиентов, то добиться успеха будет сложно. Поэтому первые съемки он проводил бесплатно.

Когда же видеограф начал брать деньги за работу, понял что может заработать на этом вдвое больше, чем на своей основной работе. Тогда он уволился и начал работать на себя.

Сегодня Гусейн использует популярную социальную сеть Instagram как портфолио. За его работами в соцсети следит более 300 тысяч человек. При таком количестве подписчиков Гусейн себя блогером не считает, так как не часто обновляет контент и даже не делится многими своими работами.

Зарегистрировался в Instagram он 6 лет назад. Уже спустя год он стал делиться на своей странице только работами. Гусейн не думал, что обретет популярность. Тогда он снимал в основном фэшн- и арт-видео и лайки ставили только его знакомые. Но сегодня он думает снимать лайфстайл видео.

"Я очень люблю путешествовать и планирую снимать ролики о своих поездках. У всех есть стереотип, что путешествия - дорогое удовольствие, а я хочу доказать обратное. Если заранее бронировать отель, автомобиль, билеты на самолет, то можно значительно сэкономить и ни в чем себе не отказывая, потратить очень мало. Самое главное в путешествиях почувствовать дух страны, города который посещаешь. Можно не выходить за пределы отеля, а можно слиться с жизнью местных, окунуться в их культуру. Я хочу рассказать об этом своим подписчикам".

За год путешествий Гусейн успел посетить Морокко, Италию, Францию, Германию, Объединенные Арабские Эмираты, Украину, Грузию и Турцию. В январе планирует посетить Шри-Ланку.

После работы с такими крупными компаниями как Syntax, AZAL, Kapital Bank, Beynəlxalq Bank, Azər-Türk Bank, а также с Nargis magazine к Гусейну стали обращаться и звезды отечественного шоу-бизнеса. Он снимал клипы для известных певиц Зульфии Ханбабаевой, Гюнай Ибрагимли. В скором времени видеограф начнет работу с известной российской продюсерской компанией. Так же будет работать над новым проектом под названием "Люди Столетия Азербайджана" в формате передачи.

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Кроме рекламных роликов и клипов Гусейн, конечно же, снимает и лав стори. Но его творческий подход к делу и здесь отличен от других.

"Помимо работы с камерой тебе еще нужно уметь работать с людьми, то есть уметь их понимать. У всех нас есть комплексы, это нормально. И при виде камеры человек немного зажимается. Когда я начинаю снимать пару мне нужен час, чтобы они привыкли к камере, я понял где выгодный ракурс, и когда я им показываю кадры по их реакции уже могу понять какие у них комплексы. Спустя час они, уже выйдя из зоны комфорта, начинают получать удовольствие от процесса".

Поворотным моментом в карьере видеографа можно считать работу с известным Instagram-блогером Гусейном Гасановым. Молодые люди встретились в Баку во время Международного музыкального фестиваля "Жара".

"Один из моих клиентов, с которым мы впоследствии сдружились, родственник Гусейна Гасанова, и когда Гусейн приезжал в Баку на фестиваль "Жара", мой друг попросил меня помочь блогеру в съемках ролика. Он предлагал снять вайн с Егором Кридом, но Крид не смог участвовать. Тогда я предложил Гусейну снять необычное для него видео, что-нибудь мотивационное. Я считал, что его фанатам будет интересно увидеть блогера в необычном для него образе. Идея ему понравилась и мы приступили к съемкам. Он написал текст, начитал, мы сняли видео на фестивале и в городе".

После того как Гусейн Гасанов поделился роликом на своей странице, у видеографа значительно увеличилось число подписчиков. У ребят сложились дружеские отношения, и после они продолжили работать вместе.

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Так как Гусейн занимается любимым делом, он не считает, что работает и совсем не устает от процесса. В будущем видеограф планирует начать снимать фильмы.

Гусейн Гарибов считает важным на пути к успеху делиться с другими тем, что у тебя есть.

"Для меня успех - это когда я занимаюсь тем, чем хочу и понимаю, что могу позволить себе то, что хочу. Я дарю людям эмоции, создаю видео, которые они будут смотреть на протяжении всей своей жизни, и это для меня бесценно. Кроме этого я знаю, что 4-5 человек принесут домой хлеб в результате нашей работы.

Успех - это уверенность в себе, когда ты понимаешь, что даже если у тебя все отобрать, ты начнешь свой путь заново и вновь добьешься желаемого. И, да, я считаю себя успешным".

Франгиз Агаларова