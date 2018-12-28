В Азербайджане произошла цепная авария, есть пострадавшие - ФОТО

28 декабря 2018 17:09

В Гяндже произошла цепная автоавария, есть пострадавшие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, в результате столкновения трех автомобилей пострадали два человека. Это житель Гянджи Малик Исмайлов 1961 г.р. и его супруга Айгуль Исмайлова 1963 г.р. Они получили различные травмы.

В результате аварии на дороге на некоторое время возникла пробка.

Пострадавшие были доставлены в больницу, по факту начато расследование.

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