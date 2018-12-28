Сколько азербайджанцев проживает в Грузии?

28 декабря 2018 18:22

В начале этого года численность населения Грузии составила 3 729 600 человек. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национального службы статистики Грузии. 

Согласно документу, в годовом сравнении численность населения соседней страны увеличилась на 3 200 человек. 

В Грузии насчитывается 1 938 100 женщин и 1 791 600 мужчин. 58,3% населения живет в городах, 41,7% - в селах. 

В годовом сравнении, численность городского населения возросла, а сельского - сократилась.  

В отчете также отразились показатели состава населения Грузии по этнической принадлежности. Согласно показателю 2014 года, в соседней стране проживает 233 000 азербайджанцев, что составляет 6,3% населения Грузии.  

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