"Азеригаз" в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

28 декабря 2018 18:16

В период праздников - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года - ПО "Азеригаз" госнефтекомпании Азербайджана SOCAR обеспечит бесперебойную подачу газа на территории страны, сообщает в пятницу Trend со ссылкой ПО, передает Day.Az.

Согласно сообщению, "Азеригаз" будет работать в усиленном режиме с 29 декабря 2018 года по 3 января 2019 года.

В сообщении отмечается, что ответственные сотрудники Регионального департамента газовой эксплуатации Баку, Сумгайытского газового эксплуатационного участка и региональных управлений газовой эксплуатации, а также сферы услуг будут работать круглосуточно посменно.

Также в праздничные дни будет усилена работа "горячей линии" 185 и аварийной службы 104.

ПО "Азеригаз" призывает абонентов строго соблюдать правила безопасности при пользовании газом в праздничные дни.

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