Важная новость для лиц, занимающихся продажей залогового имущества

28 декабря 2018 18:28

В Азербайджане усовершенствован порядок распределения средств от продажи оставленного в залог имущества, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента) были приняты соответствующие изменения в закон "Об обременении движимого имущества".

Согласно изменениям, средства от продажи оставленного в залог имущества тратятся на содержание имущества, на расходы по его продаже, на удовлетворение требований лица, взявшего в залог имущество.

Оставшаяся часть средств от продажи имущества, оставленного в залог, в течение 10 дней возвращается лицу, оставившему залог.

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