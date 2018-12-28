Госагентство о пилотных проектах по обязательному медицинскому страхованию

Пилотные проекты по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) проводятся в трех регионах Азербайджана - в Мингячевире, Евлахском и Агдашском районах, сказал в пятницу директор Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что благодаря пилотным проектам улучшена доступность населения к медицинским услугам, изменен механизм финансирования больниц. Алиев добавил, что в регионах, где реализуются пилотные проекты, повышена зарплата врачей и медперсонала, некоторые врачи получают зарплату более пяти-шести тысяч манатов.

Директор госагентства отметил, что в регионах, где реализуются пилотные проекты, количество операций выросло более чем на 52 процента, стало меньше случаев смерти.

По словам Алиева, больше всего операций было проведено на сердце.

Напомним, что с конца 2016 года в стране реализуется пилотный проект по ОМС, который в настоящее время охватывает город Мингячевир, а также Евлахский и Агдашский районы республики. Госагентство по обязательному медстрахованию начало функционировать в Азербайджане в феврале 2016 года.