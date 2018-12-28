В бакинской школе открыли памятник поэту Микаилу Мушвигу - ФОТО

В бакинской школе №18 прошла церемония открытия памятника видному азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу и барельефа, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования Баку, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие замминистра образования Махаббат Велиева, глава ИВ Ясамальского района Баку Азиз Азизов, главы структурных подразделений управления, представители Культурного фонда Джабира Новруза, близкие поэта, директора школ, учителя и учащиеся.

Открывая мероприятие, директор школы Рена Сулейманова сказала, что учебное заведение с 1968 года носит имя Микаила Мушвига.

Замминистра образования Махаббат Велиева сказала, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева в стране торжественно отмечается 110-летие со дня рождения видного представителя азербайджанской поэзии Микаила Мушвига. По ее словам, обогатив национальную литературу лирическими стихами, поэмами, сказками, детскими стихотворениями, Микаил Мушвиг создал шедевры и за свою непродолжительную жизнь внес огромный вклад в поэзию.

На мероприятии учащиеся выступили с литературно-художественными композициями.

Напомним, что 17 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 110-летия Микаила Мушвига.