Новогодний подарок пассажирам от бакинского метро

28 декабря 2018 20:26

В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира с 30 декабря по 2 января в вестибюлях четырех станций метро, имеющих большой пассажиропоток и расположенных близко к центру города, будут организованы концерты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az.

Концерты будут организованы:

- на станции "Ичеришехер" - 11:00 - 12:30

- на станции "Сахиль" - 12:00 - 13:30

- на станции "28 Мая" - 13:00 - 14:30

- на станции "Эльмляр Академиясы" - 14:00 - 15:30.

В программу концертов включены произведения национальной и классической музыки в исполнении квартета и исполнителей мугама.

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