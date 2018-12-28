Новогодний подарок пассажирам от бакинского метро
28 декабря 2018 20:26 42
В связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира с 30 декабря по 2 января в вестибюлях четырех станций метро, имеющих большой пассажиропоток и расположенных близко к центру города, будут организованы концерты, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен", передает Day.Az.
Концерты будут организованы:
- на станции "Ичеришехер" - 11:00 - 12:30
- на станции "Сахиль" - 12:00 - 13:30
- на станции "28 Мая" - 13:00 - 14:30
- на станции "Эльмляр Академиясы" - 14:00 - 15:30.
В программу концертов включены произведения национальной и классической музыки в исполнении квартета и исполнителей мугама.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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