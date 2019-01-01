Великолепие Баку с высоты птичьего полета - ВИДЕО

1 января 2019 00:05

Распространились кадры Баку, снятые дроном, передает Day.Az.

 

За короткое время видео набрало тысячи просмотров в социальных сетях.

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Баку с высоты птичьего полета

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