Пейзажи Гаха и Шеки, которые вас восхитят - ВИДЕО

1 января 2019 22:00

Что мы знаем о районах Азербайджана? Большинству жителей столицы хорошо известны рестораны, отели, зоны отдыха. Однако наши районы - это не только здоровая пища на свежем воздухе и комфортные комплексы. Это, прежде всего, природа. Роскошная, приветливая. Благодаря мягкой энергетике азербайджанских гор, каждый человек, даже не вылезающий месяцами из столичного мегаполиса, начинает чувствовать себя здесь как дома. Природа словно обнимает тебя, поражая своим величием и в то же время давая ощущение полной безопасности. Наверное, неслучайно и народ Азербайджана так гостеприимен и приветлив.

 

Приглашаем наших читателей совершить небольшое видеопутешествие в Гах и Шеки.

Нажмите на видео для просмотра:
Путешествуя по Азербайджану: Гах

Нажмите на видео для просмотра:
Путешествуя по Азербайджану: Баку - Шеки

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