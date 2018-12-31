Леса Исмаиллы, от которых невозможно оторвать взгляд - ВИДЕО
31 декабря 2018 23:00 247
Кто говорит, что климат Азербайджана не способствует золотой осени, наверное, просто не бывал в Исмаиллы. Он не видел, как здешние леса раскрашиваются в золотой и багряный тона, как расцвечиваются горы, от которых просто невозможно оторвать взгляда.
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