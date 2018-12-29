Турецкий мастер создал скульптуру в память о Ходжалинской трагедии

Турецкий скульптор по металлу создал произведение, посвященное кровавым событиям в азербайджанском городе Ходжалы в 1992 году. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на rusturkey.com, сообщают турецкие СМИ.

Преподаватель факультета изобразительного искусства Университета Фырат Рючхан Кечеджи создал скульптуру под названием "Тихий крик младенца" в память о 613 мирных гражданах Азербайджана, погибших во время драматических событий в Ходжалы в 1992 году.

​"Я назвал свое произведение "Тихий крик младенца", потому что 26 лет назад все мы услышали этот крик. Пусть больше нигде не прозвучит этот крик. Своей работой я пытался донести до людей эту боль", - сказал Кечеджи.

На создание этой скульптуры ушло 2500 кусков металла, а сама работа заняла два месяца.

Как сообщил Кечеджи журналистам, созданная им скульптура удостоена награды на международном конкурсе картин и произведений искусства "Безмолвный крик", посвященном 26-й годовщине со дня трагедии в Ходжалы. Конкурс был организован Университетом Гази и посольством Азербайджана в Турции.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

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