В Исмаиллинском районе выпал сильный снег - ВИДЕО
29 декабря 2018 11:54 189
В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия.
Как сообщает Day.Az, в Исмаиллинском Шемахинском районах выпал сильный снег.
Снег полностью покрыл землю.
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