В Исмаиллинском районе выпал сильный снег - ВИДЕО

29 декабря 2018 11:54

В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия.

Как сообщает Day.Az, в Исмаиллинском Шемахинском районах выпал сильный снег.  

Снег полностью покрыл землю.

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İsmayıllıya güclü qar yağıb-1

Нажмите на видео для просмотра:
İsmayıllıya güclü qar yağıb

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