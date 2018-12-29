В Исмаиллинском районе выпал сильный снег - ВИДЕО

В Азербайджане сохраняются нестабильные погодные условия.



Как сообщает Day.Az, в Исмаиллинском Шемахинском районах выпал сильный снег.



Снег полностью покрыл землю.

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