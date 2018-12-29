В Гяндже взорвался автомобиль, есть пострадавший
29 декабря 2018 12:41 213
В городе Гяндже во время ремонта топливного бака автомобиля произошел взрыв, мастер получил ожоги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, автомастер Иса Намазов 1972 г.р. ремонтировал бак автомобиля, когда внезапно раздался взрыв. В результате, И.Намазов получил различные телесные повреждения. Раненый был помещен в реанимационное отделение Гянджинской городской больницы скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:31 152
Гусар облачился в белые одеяния - ФОТО
-
28 Дек. 19:32 9 303
-
28 Дек. 20:14 8 351
-
00:43 4 579
-
28 Дек. 13:52 4 465
-
28 Дек. 14:51 4 432