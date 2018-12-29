Гусар облачился в белые одеяния - ФОТО

В ночь с 28 на 29 декабря на территории Азербайджана наблюдались осадки и относительно холодная погода, в результате чего в горных и предгорных районах образовался снежный покров.

Согласно наблюдениям министерства экологии и природных ресурсовна, в утренние часы 29 декабря, в Дашкесанском, Гядабейском и Гейгельском районах образовался снежный покров высотой 9-14 см, Шамахе, Мярязи, Алтыагадже - 2-10, Губе, Гусаре, Халтане, Крызе - 6-9, Шахдаге и Хыналыге - 12, Шеки, Сарыбыше - 28-30 см.

Day.Az представляет присланные в редакцию читателем Рафиком Ханкишиевым фотографии, на которых запечатлены сказочные пейзажи облачившегося в белые одеяния Гусара:

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