Гусар облачился в белые одеяния - ФОТО
29 декабря 2018 13:31 144
В ночь с 28 на 29 декабря на территории Азербайджана наблюдались осадки и относительно холодная погода, в результате чего в горных и предгорных районах образовался снежный покров.
Согласно наблюдениям министерства экологии и природных ресурсовна, в утренние часы 29 декабря, в Дашкесанском, Гядабейском и Гейгельском районах образовался снежный покров высотой 9-14 см, Шамахе, Мярязи, Алтыагадже - 2-10, Губе, Гусаре, Халтане, Крызе - 6-9, Шахдаге и Хыналыге - 12, Шеки, Сарыбыше - 28-30 см.
Day.Az представляет присланные в редакцию читателем Рафиком Ханкишиевым фотографии, на которых запечатлены сказочные пейзажи облачившегося в белые одеяния Гусара:
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