Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира

31 декабря 2018 00:01

31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня во всем мире проживают десятки миллионов азербайджанцев.

В 1993 году в соответствии с указом Президента Азербайджана 31 декабря объявлено Днем солидарности азербайджанцев всего мира.

С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и эта дата отмечается как праздник.

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