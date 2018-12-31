Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира
31 декабря 2018 00:01 111
31 декабря отмечается День солидарности азербайджанцев всего мира.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Сегодня во всем мире проживают десятки миллионов азербайджанцев.
В 1993 году в соответствии с указом Президента Азербайджана 31 декабря объявлено Днем солидарности азербайджанцев всего мира.
С 18 октября 1991 года Азербайджан является независимым, суверенным государством, и эта дата отмечается как праздник.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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