Какой будет погода в Баку завтра - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный юго-западный ветер, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью - 2-4, днем - 7-10, в Баку ночью - 2-4, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, ветер восточный.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью - 5-10 градусов мороза, днем - 3-7 градусов тепла.