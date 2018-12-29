Минэкологии Азербайджана о ситуации на ряде дорог

29 декабря 2018 17:30

В Азербайджане на дорогах в направлении Шамахы-Пиргулу, Гедабея, Дашкесана и Хаджикенда наблюдается гололед, в направлении Шахдага, Лезе и Хыналыга дороги нормальные, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Ведомство предупреждает водителей, что ночью и утром в горных районах ожидается морозная погода, и в связи с этим призывает быть более внимательными на дорогах.

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