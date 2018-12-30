Грандиозный концерт на бакинском бульваре - ФОТО

29 декабря исполнилось 20 лет со дня получения Бакинским бульваром статуса Национального приморского парка указом Общенационального лидера Гейдара Алиева. В связи с этим знаменательным событием, а также Днем солидарности азербайджанцев мира - 31 декабря и встречей Нового года, на площади за Азербайджанским государственным кукольным театром имени Абдуллы Шаига прошел грандиозный концерт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В концертной программе с участием музыкальных коллективов и солистов Азербайджанского телевидения и радио, детских ансамблей и звезд эстрады были представлены национальные композиции, популярные песни, образцы мирового классического искусства.

Праздничный вечер был организован Mədəniyyət TV Азербайджанского телевидения совместно с Управлением Приморского бульвара в рамках реализации большого проекта "Bakı əziz şəhər" (Родной Баку). Главная цель проекта - пропаганда национального наследия, предоставить возможность молодым талантам показать свое умение и мастерство, показать туристический потенциал, культуру и традиции нашего народа зарубежным гостям, организация плодотворного и интересного отдыха. Совместный проект будет осуществляться в течение года. В знаменательные даты будут проводиться концерты с участием различных музыкальных коллективов и исполнителей. В 2019 году Бакинский бульвар - одна из достопримечательностей столицы Азербайджана, излюбленное место отдыха бакинцев и гостей города, отмечает 110-летие со дня основания.