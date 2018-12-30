Вниманию водителей: будьте осторожны на дорогах
30 декабря 2018 20:36 315
Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило водителей о морозной погоде и снегопаде, ожидаемом в горных и предгорных районах 31 декабря и первого января.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, министерство рекомендует водителям быть осторожными в снежную и морозную погоду в горных и предгорных районах, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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