Вниманию водителей: будьте осторожны на дорогах

30 декабря 2018 20:36

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило водителей о морозной погоде и снегопаде, ожидаемом в горных и предгорных районах 31 декабря и первого января.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, министерство рекомендует водителям быть осторожными в снежную и морозную погоду в горных и предгорных районах, передает Day.Az.

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