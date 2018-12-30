Вниманию водителей: будьте осторожны на дорогах

Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана предупредило водителей о морозной погоде и снегопаде, ожидаемом в горных и предгорных районах 31 декабря и первого января.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов, министерство рекомендует водителям быть осторожными в снежную и морозную погоду в горных и предгорных районах, передает Day.Az.