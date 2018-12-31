Новогоднее поздравление от Day.Az

Day.Az поздравляет своих читателей с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом!

В уходящем 2018-м году Азербайджану удалось не только сохранить уже достигнутые успехи, но и достичь новых побед. Наша страна стала настоящим туристическим магнитом для туристов из самых разных стран мира. Азербайджан продолжил развиваться, остается открытым миру, бережно сохраняя при этом свою национальную идентичность и ценности. 2018-й год стал годом глубоких, масштабных реформ, которые, мы уверены, дадут самые лучшие результаты уже в новом 2019-м году.

Впереди - год новых амбициозных задач, новых свершений, новых побед Азербайджана. А успехи нашей страны - это успех каждого из нас.

Пусть 2019-й станет годом исполнения самых заветных ваших желаний.

Пусть удача сопутствует вам во всем!

Коллектив медиа-компании Day.Az желает вам и вашим близким счастья, здоровья и радости!

Оставайтесь с нами!