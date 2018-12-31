Какой будет погода в первый день Нового года? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 1 января.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, днем прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который днем перейдет в северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 3-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 767 мм до 769 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.