Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО
31 декабря 2018 15:46 175
В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
Как сообщает Report, ДТП произошло на дороге Ляки-Хынахлы.
Житель села Котаван Махбуз Мамедов за рулем автомобиля марки "Merсedes" врезался в управляемый жителем села Агзыбир Джахидом Магеррамовым грузовик марки "ГАЗель".
В результате аварии водитель "Merсedes" Махбуз Мамедов получил различные травмы.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!