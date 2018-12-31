Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть пострадавшие - ФОТО

31 декабря 2018 15:46

В Агдаше грузовик столкнулся с легковым автомобилем. 

Как сообщает Report, ДТП произошло на дороге Ляки-Хынахлы. 

Житель села Котаван Махбуз Мамедов за рулем автомобиля марки "Merсedes" врезался в управляемый жителем села Агзыбир Джахидом Магеррамовым грузовик марки "ГАЗель". 

В результате аварии водитель "Merсedes" Махбуз Мамедов получил различные травмы. 

По факту ведется расследование. 

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