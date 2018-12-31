Многоликая и завораживающая Индия в объективе Эйнуллы Фатуллаева - ФОТО

Day.Az представляет путевые заметки Эйнуллы Фатуллаева из Индии, опубликованные им в Instagram

Почему правнук Тимура Бабур дважды не смог удержать Самарканд, но с такой легкостью захватил всю Индию, Афганистан и его потомки еще 300 лет правили этой древней цивилизацией? Мне кажется, на этот вопрос отвечает философия истории. Древние народы и их культура напоминают стареющего человека. Древние цивилизации выдыхались, теряли ценностные ориентиры, духовно разлагались... И новые цивилизации, зарождающаяся культура увлекала десятки тысяч людей. Это была молодая и горячая кровь. Вот почему Бабур не устоял перед тюркско-монгольским воинством молодого ислама, но с легкостью сразил растленных неограчиненной властью и золотом заржавшихся раджи... в средневековье с индуизмом произошло тоже самое, что с исламом в XIX веке. Заржавшихся потомков Бабура разодрал новый локомотив великой эпы паровой машины, мать морей Великобритания...

Индия - это начало истории. Возникает чувство отрицания линейности времени - прошлое, будущее и сегодняшнее смешаны в одном сумбурном и банальном временном пространстве. У каждого своя карма. Предопределенность? Скорее, неминуемое возмездие за прошлое, которое просто застыло в будущем...

С этими мыслями я покидал храм Лакшми-Нараян. Сандаловое пятно на лбу так напоминает пятно крови. Индийцы молились своему нераспятому Богу. Я долго наблюдал за ними... И понял - за тысячи лет ничего не изменилось.

Если британский колониализм - свирепый и безжалостный оставил после себя разграбленную Индию, то русский колониализм нес в себе высокую просветительскую миссию. Русские пришли в Азербайджан, в котором подавляющее большинство не могло писать и читать. А когда колонизаторы покидали мою Родину, они оставили после себя одну из просвещенных стран в мире - с театром, литературой, симфонической музыкой... Что оставили после себя британцы в Индии - железную дорогу и школы для британцев и элитарных индийцев - кузницы, в которых пестовали будущих чиновников для империи... Да, и еще. Они оставили после себя волшебные дворцы в Лаченсовском Дели. Но здесь восседал изгнанный впоследствии движением освобождения британский король. Сейчас в этих дворцах заседают правительство и парламент демократической Индии. И это правительство все еще тщетно в своих усилиях научить сотни миллионов индийцев читать и писать. С мыслями о варварском и просветительском колониализме...

У ворот средневекового города Шах Джаханабад или старый Дели... Когда-то великий город, а сейчас здесь смрад, срач и заразная среда. Надеваю маску, и захожу в этот срач... Погребенная великая цивилизация.

И как же не воздать хвалу Аллаху за дарованное счастье - увидеть и восхититься великой и полисемантической Индией. Когда-это для большинства людей старого континента - это считалось несбыточной мечтой. Намаз в мечети Великих Моголов...

Пытаюсь прорваться к самой высокой башне в мире Кутб-Минар. У входа в музей столпотворение. Ежедневно тысячи туристов жаждут прикоснуться к мистической башне первого Делийского султаната. Ислам в Индию пришел с нашествием тюрков из Афганистана в конце двенадцатого века.

Парадоксально, но ислам в Индии связан не с арабами, а в большей мере с тюрками. Вначале Дели покорили тюрки из Афганистана из династии Кутба Айбека, потом так называемая "династия рабов", затем Тамерлан и великие моголы... Олицетворением тюркских побед в непокорной Александру Македонскому и Чингизхану Индии стала вот эта башня - Кутб-Минар, покрытая уникальными высеченными на кирпичах узорами и арабской вязью... Важный аспект - это не минарет, хотя муэдзин и зазывал с этой высочайшей в мире башни на намаз, а Триумфальная Башня (Арка)... Уникальное произведение искусства. Увы, на саму башню подняться не смог, в прошлом году в ней задохнулись студенты. С тех пор вход запрещен... Вот так стою под сенью былого тюркского величия.

Тюрки объявили джихад в Индии, и снесли все древние храмы с тысячелетней историей. А их отношение к исламу ничем не отличается от наших познаний арабского языка и фикха. Тюрки-моголы зубрили коранические тексты. На стенах мечетей ошибки в правописании арабского языка. Тюрки-завоеватели строили свои мечети также, как и римские христиане возводили первые соборы. Мечети строили из камней и столбов разрушенных индуистских храмов. Обратите внимание, в этой первой в Индии мечети, построенной в XII веке множество языческих фрагментов...

Кажется, я заблудился в пучине своих противоречивых и хаотичных впечатлений об Индии, вместившей в себя несколько миров... И в этом пространстве нет войны миров. Эволюция уникальным образом упорядочила жизнь сотен миллионов и сосуществование миров с помощью кастовой сегрегации общества и религии мира. Задумываюсь - что произошло бы с планетой, если бы индийцы не смогли сохранить религию своих предков?! А если бы победил ислам??? Что стало бы с этим грандиозным человеческим муравейником?

Перед вами еще одна Индия, которая так напоминает гламурное женевское побережье...

В дипломатическом анклаве Нью-Дели отыскал единственную в Индии новогоднюю елку. Индийцы не празднуют наступления календарного Нового года. Тысячи лет назад подданные великого царя Ашоки поняли, что Земля просто вертится. Для них Новый год наступает после смерти...

А здесь вокруг елки собираются несколько сотен британцев, которые в канун Рождества посещают могилы на единственном в Дели кладбище, где покоится прах их великих предков-завоевателей. Что нас всех объединяет друзья? Вера в добро и справедливость. И, конечно же, память. Я хочу сохранить всех своих друзей... в жизни, в памяти, душе и мыслях. С Новым годом Вас друзья!!! Желаю Вам добра и справедливости!!!