Вступило в силу изменение в закон "О трудовых пенсиях"

Сегодня вступил в силу закон о внесении изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, этот закон связан с пенсионерами, вышедшими на пенсию до 2006 года.

Согласно новому пункту 30 к статье 20 (дополнения к трудовой пенсии за выслугу лет) закона, при расчете дополнений за выслугу лет к трудовой пенсии лицам, указанным в настоящей статье, не учитываются суммы, выплаченные за счет оплаты труда, государственной заработной платы и внебюджетные средства.

В обновленной статье 22.1 закона "О трудовых пенсиях" отмечается, что с 1 января 2019 года при автоматизированном назначении трудовой пенсии застрахованному лицу, в случае наличия пенсионного капитала в страховой части его индивидуального счета, зарегистрированного 1 января 2018 года, страховой стаж до 1 января 2006 года будет начисляться в соответствии с этой статьей.

Кроме того, при назначении трудовой пенсии по возрасту застрахованному лицу, достигнувшему в 2019-2020-х годах возраста, указанного в статье 7 данного закона, ему до 1 января 2006 года будет начислен 25-летний страховой стаж, который начиная с 2021 года будет уменьшаться ежегодно на год. При назначении трудовой пенсии лицу с назначенной инвалидностью, его страховой стаж до 1 января 2006 года будет начисляться из расчета 4 месяца за каждый год трудоспособного возраста на тот период.

При назначении пенсии за потерю кормильца страховой стаж покойного, не являвшегося пенсионером, до 1 января 2006 года планируется начислять в соответствии со статьей 22-1.2.2 данного закона.