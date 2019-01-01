В Гяндже из-за пиротехники пострадали два человека

В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города.

Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное.

По факту ведется расследование.