В Гяндже из-за пиротехники пострадали два человека

1 января 2019 11:34

В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города.

Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное.

По факту ведется расследование.

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