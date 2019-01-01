В Гяндже из-за пиротехники пострадали два человека
1 января 2019 11:34 143
В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города.
Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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