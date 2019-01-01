Уникальный рекорд азербайджанского пехлевана - ВИДЕО
1 января 2019 14:08 63
В Бейлаганском районе грузовик 12 раз переехал через пехлевана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, житель районного села Первый Шахсеван Ильхам Гаджиев позволил нескольким грузовикам 12 раз переехать через него. Таким образом, желающий попасть в "Книгу рекордов Гиннеса" 44-летний спортсмен утверждает, что до сих пор ни один силач такого не делал.
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