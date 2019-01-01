В Мингячевире 8 человек пострадали от пиротехники
1 января 2019 14:10 210
В Мингячевире 8 человек получили различные ожоги использования от пиротехнических средств в праздничный вечер накануне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь.
В целом, на территории города зарегистрировано более 100 вызовов врачей в праздничный день. Среди обращений 3% относятся сердечные проблемы, 11% - головные боли, 3% - желудочно-кишечные, 12% - нервные, 2%- раковые, 7% - респираторные, 33% - давление и 4% - повышение температуры.
Кроме того, в праздничный вечер накануне скончались два жителя города.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:46
3 otaqlı evdə yanğın
-
31 Дек. 2018 23:56 9 934
-
31 Дек. 2018 23:10 9 824
-
00:40 7 635
-
31 Дек. 2018 22:01 3 922
-
31 Дек. 2018 17:40 2 418