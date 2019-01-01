Рейд в Астаре: оштрафованы 13 водителей
В Астаринском районе проведен рейд среди водителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на Report, с целью более эффективной организации безопасности дорожного движения, усиления просветительской работы среди пассажиров и водителей, а также выявления водителей, грубо нарушающих правила, были задержаны около 30 транспортных средств.
В ходе рейда встречались и водители, желающие избежать ответственности и не подчинявшиеся требованию сотрудников Астаринского районного отделения ГДП остановиться.
В длящемся до ночи рейде вместе с рядом допустивших серьезные нарушения водителями, встречались пьяные за рулем, оправдывающиеся праздником. Кроме того, во время рейда были те, кто совершали опасные маневры, находясь за рулем без права на вождение и даже пытающиеся выдать водительское удостоверение своих родственников за свое.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
Прогноз погоды на завтра
-
31 Дек. 2018 23:10 10 573
-
31 Дек. 2018 23:56 10 219
-
00:40 7 675
-
31 Дек. 2018 22:01 3 990
-
31 Дек. 2018 17:40 2 460