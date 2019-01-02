Первый азербайджанец 2019 года родился сразу после полуночи - ВИДЕО

Новогодняя ночь для дежурных врачей в столице Азербайджана была насыщенной. Сразу после полуночи в Баку родились несколько малышей. Мам и новорожденных навестила корреспондент телеканала "МИР 24" Нармин Абасова.



Орхан - первенец не только в семье Хадиджаевых. Это первый гражданин Азербайджана 2019-го. Мальчик родился в первую минуту нового года. Его мама Гюльшан говорит, что ребенок долгожданный, передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.

"Врачи говорят: сын весит три килограмма, и он абсолютно здоров. Я очень счастлива, что Орхан родился именно в этот день", - поделилась Гюльшан Хадиджаева.

А у Гюнель Исмаиловой родилась дочь. Когда узнали, что на свет она появится первого января, выбрали подходящее имя - Лейла, что в переводе с арабского означает "красивая ночь".



"Это самый лучший день в моей жизни. Я очень счастлива. Спасибо богу и врачам, что все прошло хорошо", - поделилась Гюнель Исмаилова.



В новогоднюю ночь в этой больнице дежурили четыре бригады врачей и акушерок. Работы было много. К утру здесь родились семь малышей.



"Пока страна отмечала Новый год, в нашей больнице появились на свет четыре мальчика и три девочки. Все здоровы", - рассказала врач больницы №7 Фатма Эйвазова.

Родственники малышей поздравляют друг друга и делятся предсказаниями астрологов. Дети 2019 года будут умными, воспитанными и успешными.

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