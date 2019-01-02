Невероятные инопланетные пейзажи Хызы - ФОТО

2 января 2019 19:15

Хызинский район - самый близкий к Баку горный район Азербайджана. Значительная часть территории района покрыта лесом. На территории района находится знаменитый Бешбармаг. Названа скала так, потому что издали напоминает раскрытую ладонь. На самой вершине, среди зубцов скал, стоят развалины святилища "Хызырзинде".

Но особенно знаменит Хызы своей необычной природой, особенно горами. Иногда Хызы называют краем красных гор. Горный ландшафт напоминает чем-то марсианские пейзажи, не правда ли? А местами они похожи на слоеный пирог...

Этот природный феномен привлекает в Хызы туристов, которые выплескивают полученные эмоции в многочисленные фотосессии, статусы и записи в блогах. Потому что не восхититься красными горами азербайджанского Хызы невозможно.

Фото: Ирина Гасанова

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