Потрясающие кадры: золотой закат в Мингячевире - ФОТО

Что вы знаете о Мингячевирском водохранилище? А знаете ли вы, что местные жители называют его морем? Глядя на эти фото, сделанные нашей читательницей Аурелией Чимшир-Насировой, начинаешь понимать особое отношение мингячевирцев к своему водоему. Он - действительно необыкновенный. Особенно в моменты вот такого потрясающего заката.

Фото: Аурелия Насирова