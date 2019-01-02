Потрясающие кадры: золотой закат в Мингячевире - ФОТО
2 января 2019 20:15 210
Что вы знаете о Мингячевирском водохранилище? А знаете ли вы, что местные жители называют его морем? Глядя на эти фото, сделанные нашей читательницей Аурелией Чимшир-Насировой, начинаешь понимать особое отношение мингячевирцев к своему водоему. Он - действительно необыкновенный. Особенно в моменты вот такого потрясающего заката.
Фото: Аурелия НасироваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!