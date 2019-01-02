Потрясающие кадры: золотой закат в Мингячевире - ФОТО

2 января 2019 20:15

Что вы знаете о Мингячевирском водохранилище? А знаете ли вы, что местные жители называют его морем? Глядя на эти фото, сделанные нашей читательницей Аурелией Чимшир-Насировой, начинаешь понимать особое отношение мингячевирцев к своему водоему. Он - действительно необыкновенный. Особенно в моменты вот такого потрясающего заката. 

Фото: Аурелия Насирова

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