Телеканал «Москва 24» о выходных в Баку - ВИДЕО

Телеканал "Москва 24" в программе "Без купюр" показал репортаж о Баку. Как сообщает Ведущий Владимир Боровицкий провел два выходных дня в столице Азербайджана, поселившись в роскошной пятизвездочной гостинице и заплатив за проживание около 50 долларов благодаря сезонным скидкам, передает Day.Az со ссылкой на kaspiy.az.

Два дня - слишком мало для того, чтобы осмотреть все достопримечательности Баку. Но ведущий постарался. Владимир Боровицкий побывал на Приморском бульваре и Девичьей Башне, в Старом городе и в Музее ковров, посмотрел на Центр Гейдара Алиева, рассказал о строящемся близ Морвокзала гостиничном комплексе, показал "Пламенные башни" ночью.

Отличающийся изрядным аппетитом Владимир Боровицкий пообедал в "Караван сарае", попробовал и кутабы на улице (особенно ему понравилась приправа - сумах).

Некоторое разочарование ведущего вызвало то, что на Янардаге кроме самого Янардага ничего нет, но зато "вид красивый".

"Если у вас есть свободные выходные - приезжайте в Баку", призвал зрителей Владимир Боровицкий.

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