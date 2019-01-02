Сколько потратили бакинцы на продукты в 2018 году

2 января 2019 12:16

Объем торгового оборота в Баку в январе-ноябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года вырос на 3,4 процента и составил 17 миллиардов 568,6 миллиона манатов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское городское управление статистики.

Стоимость продовольственной продукции, напитков и табачных изделий, проданных посредством торговой сети столицы, по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 3,5 процента и превысила 7,949 миллиарда манатов, объем непродовольственной продукции вырос на 3,4 процента и превысил 9,619 миллиарда манатов.

24,7 процента потребительской продукции было реализовано в учреждениях со статусом юридического лица, 61,9 процента - в торговых объектах, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, 13,4 процента посредством торговых рынков столицы.

За отчетный период посредством электронной торговли было реализовано продукции на сумму 33,1 миллиона манатов, что на 19,3 процента меньше по сравнению с тем же периодом 2017 года.

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