Стало известно, сколько азербайджанских детей пошли в первый класс в 2018 году

В Азербайджане в 2018 году 75 процентов детей в возрасте пяти лет были привлечены к дошкольной подготовке. В 2020 году данный показатель планируется довести до 90 процентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, передает Day.Az.

В 2018 году более 165 тысяч детей пошли в первый класс.

В прошлом году победителями Республиканских предметных олимпиад, где принимали участие около 33 тысяч учащихся школ, стали 299 учащихся.

Азербайджанские школы на международных предметных олимпиадах заработали одну золотую, восемь серебряных, 20 бронзовых медалей, в целом 29 медалей.

47 930 учащихся начали получать образование с различным уклоном.

В 2018-2019 учебном году 47 930 учащихся 2140 классов стали получать образование с различным уклоном, что составляет 28 процентов учащихся 10-11 классов.

Два изобретения азербайджанских школьников, представленных на Международной выставке изобретений и инноваций в американском городе Питсбург, были удостоены особых наград в размере 1000 и 5000 долларов США.

В прошлом году 964 учащихся окончили 9-е классы школ-интернатов, гимназий-интернатов, и 549 учащихся окончили 11-е классы. 207 выпускников 11 классов поступили в вузы, 48 - в средние специальные учебные заведения, 23 - в учреждения профессионального образования. 85 выпускников 9-ых классов поступили в средние специальные учебные заведения, 105 - в профессиональные школы.

В минувшем году утверждена "Государственная программа по развитию инклюзивного образования для лиц с инвалидностью в Азербайджане на 2018-2024 годы". В этом направлении в рамках совместного с ЮНИСЕФ проекта к инклюзивному образованию привлечено 54 учащихся из четырех общеобразовательных школ.