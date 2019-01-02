Серьезное ДТП в Гаджигабуле, есть пострадавшие

2 января 2019 23:04

Один человек получил серьезные ранения в результате ДТП в Гаджигабульском районе.

Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах в поселке Атбулаг.

Автомобиль Mercedes во время движения въехал сзади в цементовоз. В результате была серьезно ранена пассажирка автомобиля, жительница села Шилян Уджарского района Гаджиева Зяргялям 1960 г.р.

Пострадавшая помещена в отделение реанимации Ширванской городской больницы. Амбулаторную помощь получили 3 человека с незначительными травмами.

Расследование по факту продолжается.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az