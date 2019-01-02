Серьезное ДТП в Гаджигабуле, есть пострадавшие
2 января 2019 23:04 177
Один человек получил серьезные ранения в результате ДТП в Гаджигабульском районе.
Как сообщает миль-муганское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке магистрали Баку-Газах в поселке Атбулаг.
Автомобиль Mercedes во время движения въехал сзади в цементовоз. В результате была серьезно ранена пассажирка автомобиля, жительница села Шилян Уджарского района Гаджиева Зяргялям 1960 г.р.
Пострадавшая помещена в отделение реанимации Ширванской городской больницы. Амбулаторную помощь получили 3 человека с незначительными травмами.
Расследование по факту продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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