В Баку выступит двойник Адриано Челентано

3 января 2019 12:05

Во Дворце Гейдара Алиева 13 февраля будет представлено популярное Челентано трибьют-шоу (Celentano Tribute show). Об этом сообщили Trend в пресс-службе Дворца, передает Day.Az.

Celentano Tribute show заставляет поверить зрителей в то, что перед ними выступает сам всемирно известный итальянский киноактер и певец Адриано Челентано. Сегодня итальянский исполнитель редко выходит на сцену, тем более за пределами родной страны. Это великолепное шоу создает иллюзию того, что неподражаемый Адриано Челентано находится в концертном зале, рядом со зрителями. Маурицио Швейцер - блестящий актер и певец, официальный двойник Адриано Челентано. Celentano Tribute show - это прекрасная возможность для поклонников знаменитого итальянского музыканта услышать его лучшие песни.

Представление поражает воображение своей масштабностью. Все номера продуманы до мелочей. Особое внимание уделяется сценическому образу главного героя - Маурицио Швейцера, каждый костюм которого является точной копией сценических одежд Адриано Челентано. Благодаря природному таланту, усердию и работе костюмеров и гримеров Швейцеру удается передавать тонкости образа своего знаменитого двойника - от внешнего вида и голоса до мимики и жестов.

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