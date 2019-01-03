В Азербайджане пресечена попытка незаконного вывоза золотых монет - ВИДЕО
3 января 2019 11:45 366
На таможенном посту "Ханоба" было задержано транспортное средство "Mercedes Sprinter", управляемое гражданином Азербайджана, прибывшим из России. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, передает Day.Az.
В ходе прохождения таможенного контроля гражданин вел себя подозрительно и беспокойно, чем и привлек к себе внимание сотрудников таможенной службы.
Во время проверки в карманах его куртки были обнаружены 54 золотых монеты общим весом 549 граммов.
По данному факту проводится расследование.
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