В Баку появится светофор нового поколения

Благодаря проекту, подготовленному в результате анализов, проведенных на перекрестке улиц Тебриза и Гасаноглу, уменьшен транспортный поток, и обеспечена безопасность участников дорожного движения. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), передает Day.Az.

Наблюдения показали, что протяженность транспортной очереди в часы пик на улице Гасаноглу от проспекта Гейдара Алиева в направлении улицы Тебриз сократилась с 396 метров до 58 метров, по улице Фатали хана Хойского в направлении улицы Тебриз - с 493 метров до 102 метров.

Отметим, что также с целью устранения плотности транспортного потока, наблюдаемого на пересечении улиц Тебриз и Гасаноглу, для сворачивающих налево транспортных средств дополнительно созданы проезжие полосы. В дальнейшем для усиления безопасности движения на перекрестке будет установлен светофор с трехфазным режимом работы.

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