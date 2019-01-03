В Турции жестоко убита гражданка Азербайджана

В районе Тефенни турецкой провинции Бурдур убита гражданка Азербайджана.

Как передает Day.Az, Report со ссылкой на Haberler сообщает что, на дорожной развязке Бейкёй автомобильной дороги Тефенни-Чавдыр 24-летняя Ганира Джаббарова поспорила в автомобиле с неким Х.А.

Спор перерос в драку, в результате которой Ганира Джаббарова получила смертельные ножевые ранения. Отмечается, что девушке было нанесено 55 ножевых ранений.

Х.А. арестован.

Тело Г.Джаббаровой передано в Анатолийский городской отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

По факту ведется расследование.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook