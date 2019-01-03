В Турции жестоко убита гражданка Азербайджана

3 января 2019 15:40

В районе Тефенни турецкой провинции Бурдур убита гражданка Азербайджана. 

Как передает Day.AzReport со ссылкой на Haberler сообщает что, на дорожной развязке Бейкёй автомобильной дороги Тефенни-Чавдыр 24-летняя Ганира Джаббарова поспорила в автомобиле с неким Х.А. 

Спор перерос в драку, в результате которой Ганира Джаббарова получила смертельные ножевые ранения. Отмечается, что девушке было нанесено 55 ножевых ранений.

Х.А. арестован. 

Тело Г.Джаббаровой передано в Анатолийский городской отдел объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава. 

По факту ведется расследование. 

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