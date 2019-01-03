На крупном проспекте в Баку просела дорога

ОАО "Азерсу" устанавливает причины проседания дороги на проспекте Нобеля в Баку. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend глава пресс-службы ОАО Анар Джабраиллы.

По его словам, проседание дороги на данной территории не связано с линиями водоснабжения и канализации.

"Проседание дороги не связано с утечками в линиях водоснабжения и канализации ОАО "Азерсу". В настоящее время там работают две группы наших специалистов. Одна - это георадарная группа, которая занимается изучением уровня подземных вод и состава грунта. Вторая группа проводит инъекцию скважины коллектора "Сахиль", чтобы грунтовые воды не поступали в эту скважину", - отметил Джабраиллы.

Джабраиллы добавил, что специалисты "Азерсу" проверили линии водоснабжения и канализации, проходящие через проспект Нобеля, и не обнаружили утечки.

"Наоборот, в нашем коллекторе скапливаются грунтовые воды, из-за чего возможны проседания почвы на участке", - сказал глава пресс-службы ОАО.

Напомним, что в прошлом месяце на проспекте Нобеля, перед территорией бывшего НПЗ "Азернефтяг" произошло проседание дороги. Сообщалось, что причиной проседания была утечка воды.

Отметим, что проседание перед НПЗ "Азернефтяг" также было в 2014 году.

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