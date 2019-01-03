Названы лучшие молодые знатоки регионов Азербайджана 2018 года - ФОТО

В Исмаиллы прошел финал второго Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?", организованного Исмаиллинским Клубом интеллектуальных игр при поддержке Фонда молодежи Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщили Trend организаторы. Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики.

На открытии вечера руководитель клуба Азад Манафлы, представитель фонда Заур Османов, заместитель начальника Управления молодежи и спорта Рауф Раджабов, представительница отдела образования Исмаиллинского района Ульвия Зейналова отметили, что государством созданы все условия для раскрытия и развития творческого потенциала молодежи, и каждый, благодаря своему трудолюбию и приобретённым знаниям, может добиться в жизни успеха. Главная цель Регионального кубка по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" - организация продуктивного досуга представителей молодежи, обеспечение их интеллектуального развития, просвещение представителей молодежи в регионах и т.д.

В рамках Кубка в Габале, Исмаилы, Шамахы и других регионах были проведены отборочные туры среди юношей и девушек. 23 команды, показавшие лучшие результаты, вышли в финал. Участники соревновались по 36 вопросам, составленных Эльмидаром Сулеймансойем. Игра прошла в напряженной борьбе, и только в последних вопросах победу вырвала команда "İstiqlal" из Шамахы, второе место заняла - "Abiturient" из Габалы, третье - "Bumerang" из Исмаиллы. Призерам были вручены почетные дипломы и сертификаты, кубки, медали и ценные призы.